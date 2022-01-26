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Hava Hafta Boyunca Yağmurlu Olacak

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Hava Hafta Boyunca Yağmurlu Olacak
Hava Hafta Boyunca Yağmurlu Olacak

Meteoroloji Dairesi, havanın hafta boyunca yağmurlu olacağını, yarından itibaren üç gün de don olayı beklendiğini bildirdi. 


Daireden yapılan açıklamaya göre, 27 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi  ile oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. 


Havanın yarın ve Cuma günü parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu, sabah saatleri don olayı beklenirken, Cumartesi parçalı bulutlu, sabah saatleri don olayı bekleniyor. Hava  Pazar parçalı  bulutlu, diğer günler parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak. 


En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 12 - 15 ºC  dolaylarında seyretmesi bekleniyor. 


Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette  zaman zaman kuvvetli olarak esecek. 

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