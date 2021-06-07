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Hava ısınacak!

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Hava sıcaklığı hafta boyunca genellikle iç kesimlerde 32 - 35 derece, sahillerde ise 27 - 30 derece dolaylarında seyredecek. 
Hava ısınacak!

Hava sıcaklığı hafta boyunca genellikle iç kesimlerde 32 - 35 derece, sahillerde ise 27 - 30 derece dolaylarında seyredecek. 

Meteoroloji Dairesinden verilen bilgiye göre, 8-14 Haziran tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nisbeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava, hafta boyunca açık ve az bulutlu geçecek. 

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek. 

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