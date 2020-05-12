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Hava ısınıyor

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Hava ısınıyor
Hava ısınıyor

Meteoroloji Dairesi, KKTC’nin genellikle alçak basınç sistemi ile önümüzdeki bir haftanın ilk iki günü ılık, diğer günlerde ise sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklendiğini belirtti.

12-18 Mayıs arası havanın açık ve az bulutlu olacağını bildiren Meteoroloji Dairesi, iç kesimlerde periyodun ilk iki günü 28 – 31 ºCdiğer günlerde 33 – 36 ºC; sahillerde ise periyot süresince 28 – 31 ºC dolaylarında seyretmesinin beklendiğini kaydetti. Rüzgarınsa genellikle Güney ve Batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesinin beklendiği bildirildi. 

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