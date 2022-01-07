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Hava Kirliliği 2019 Yılında 1,8 Milyon Ölüme Neden Oldu

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ABD'de yapılan yeni bir araştırma, hava kirliliği nedeniyle 2019 yılında 1,8 milyon kişinin hayatını kaybettiğini ortaya çıkarırken, hava kirliliğinin neden olduğu kronik sağlık sorunlarına da dikkat çekildi.
Hava Kirliliği 2019 Yılında 1,8 Milyon Ölüme Neden Oldu

ABD’de yer alan George Washington Universitesi’nde yapılan ve Lancet Planetary Health dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, hava kirliliğinin ulaştığı korkunç boyutu gözler önüne serdi.

Yayımlanan yeni araştırmaya göre, hava kirliliğinin 2019 yılında 1,8 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu açıklandı.

Araştırmada, dünya genelinde kentsel alanlarda yaşayan kişilerin yüzde 86'sının havadaki sağlıksız partikül madde seviyelerine maruz kaldığı ve bu durumun da 2019’da 1,8 milyon can kaybına neden olduğu aktarıldı.

ERKEN ÖLÜM RİSKİ ARTIYOR

Global düzeyde 13 binden fazla şehrin hava kirliliğini ve ilgili ölüm eğilimlerini inceleyen araştırmada, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2005 yılında yayımladığı yıllık kirli hava partikülü yönergesinde yer alan metreküp başına 10 mikrogram (PM2.5) seviyesinin aşıldığı belirtildi.

Çalışmanın baş yazarı Veronica Southerland, “Dünyanın kentsel nüfusunun çoğunluğu hala sağlıksız PM2.5 seviyelerine sahip bölgelerde yaşıyor” dedi. Uzmanlar, bu havayı solunmanın kardiyovasküler hastalık, solunum yolu hastalığı, akciğer kanseri ve alt solunum yolu enfeksiyonu gibi sağlık durumları nedeniyle erken ölüm riskini arttırdığının altını da çizdi.

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