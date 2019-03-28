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Hava kirliliği ergenlerin psikolojisini bozuyor

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Britanya’nın başkenti Londra’daki King’s College London tarafından yapılan araştırma, hava kirliliğinin yüksek seviyede olduğu kentlerde yaşayan ergenlerde psikolojik sorunların daha yaygın olduğunu ortaya koydu.
Hava kirliliği ergenlerin psikolojisini bozuyor

2 bin ergenin verilerini inceleyen uzmanlar, hava kirliliğinin varolmayan sesler duymaktan paranoyaya kadar bir dizi psikotik deneyime neden olabileceğini saptadı. Katılımcıların üçte birine yakını (623’ü) en az bir kez kimsenin duymadığı sesler duymak, birilerinin kendisi hakkında casusluk yaptığını veya takip edildiğini düşünmek gibi psikotik deneyimler yaşadığını söyledi.

Araştırma ekibinin başındaki Joanne Newbury, sonuçları şöyle değerlendirdi: “Ergenlik çağındaki psikolojik bozuklukların havası kirli olan kalabalık kentlerde ve sanayi bölgelerinde daha yaygın olduğunu saptadık. Hava kirliliğinin psikotik deneyim ve kent yaşamıyla ilintisi olduğunu düşünüyoruz. ”

Newbury, hava kirliliği ile psikotik deneyim arasındaki bağı ise tam olarak çözemediklerini belirterek, “Kirli havadaki partiküller akciğer ve beyne ulaşarak iltihaplanmayı tetikleyebilir. Bu da ruh sağlığına olumsuz etki yapabilir” dedi.

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