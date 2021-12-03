  • BIST 1.910,41
  • Altın 779.43983
  • Dolar 13.7021
  • Euro 15.487
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Hava Kirliliği Eylemi Gerçekleşecek

» »
Bazı Örgütler, Mağusa Bölgesindeki Hava Kirliliğine Karşı “Temiz Hava Solumak En Temel Hakkımızdır” Sloganı İle Eylem Düzenleniyor
Hava Kirliliği Eylemi Gerçekleşecek

Bazı sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler, Mağusa bölgesinde yaşanan hava kirliliğine karşı “Temiz Hava En Temel Hakkımız” sloganı ile yarın Mağusa çöplük alanında eylem düzenliyor.
MAKAMER ( Mağusa Kadın Merkezi Derneği), MKD ( Mağusa Kültür Derneği), Hayata Dokun Hareketi, MASDER (Mağusa Suriçi Derneği), Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği, Mağusa İnsiyatifi, Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü ve CTP Mağusa İlçesi Kadın Örgütü iş birliğinde düzenlenen eylem, yarın saat 11.00’de Mağusa çöplük alanında yapılacak. Eyleme katılacak kişilerin Dream Garden’da toplanacağı bildirildi. 


Sekiz örgüt tarafından yapılan ortak açıklamada, Mağusa bölgesinde “yıllardır ciddi bir hava kirliliğine maruz kalındığı” ifade edilerek, “Temiz hava solumak en temel hakkımızdır. Çocuklarımızı kendi ellerimizle kirli hava ortamını soluyarak yaşamaya mahkum ettik. Bu günün sorumluları bu dünyayı terk ederken onlar birçok sağlık sorunuyla uğraşmak zorunda kalacaklar. Bunun hesabını kim verecek?” denildi.  
“Yıllardır ciddi bir hava kirliliğine maruz kalıyoruz” denilen açıklamada, “Yasalar yönetenler tarafından hiçe sayılarak uygulanmıyor. Çevre Yasasının atık yönetimiyle ilgili ilke ve yükümlülükleri yerine getirilmediği için Mağusa bölgesinde bu açık/vahşi çöp depolama alanı nüfusla birlikte gittikçe büyüyor. Mağusa bölgesindeki hava kirliliği sorunu, daha çok bölgenin çöp toplama alanındaki katı atıkların ilkel bir şekilde yakılmasına bağlıdır. Yıllardır kentin katı atıkları, çevre yasasının “katı atıkların ortadan kaldırılması” maddesinin esas ve usullerine aykırı biçimde imha edilmektedir” ifadelerine yer verildi.


Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:


“Yıllarca yanan Dikmen çöplüğünün zehirli havasını soluyan Lefkoşa halkı, AB finansmanı ile 2012 yılında devreye giren Güngör düzenli katı atık depolama tesisi ile bir miktar rahatlamışsa da Mağusa halkı dur durak demeden yıllardır kirli hava solumaktadır. Son günlerde Güngör’den yükselen zehirli gazlar hükümetlerin sürdürülebilir olmayan, günü birlik politikalarının mevcut yatırımları bile işlevsiz duruma getirdiğini göstermektedir.” 


İlgili mercilere, “atık yönetimi için bütçe ayırmaları, politika üretmeleri ve kirliliğe yol açanlardan vergi almaları” çağrısında bulunan sekiz örgüt, “Buradan tüm sorumlulara sesleniyoruz. Ne kendimizin ne de çocuklarımızın güvenli yaşam hakkından asla vazgeçmeyeceğiz. Halkı zehirlenirken kayıtsız ve duyarsız kalanlardan hesap soracağız. Sağlıklı bir çevrede yaşama koşulları oluşuncaya kadar” ifadelerine yer verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu27 Kasım 2021 Cumartesi 13:51
  • Gazimağusa Belediyesindeki grev askıya alındı23 Kasım 2021 Salı 15:35
  • Özüşen: Ödenmeyen Alacaklar Yüzünden İşçinin Tahammülü Kalmadı23 Kasım 2021 Salı 15:12
  • 2 bin 500 yıllık kamu binası ticarileştirilemez: İhale iptal edilsin20 Kasım 2021 Cumartesi 11:08
  • Başbakan Sucuoğlu Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ni Ziyaret Etti19 Kasım 2021 Cuma 15:35
  • Türkmenköy Çemberinde kaza meydana geldi17 Kasım 2021 Çarşamba 21:58
  • "Meyhane olacağı doğru değil, müze-kafe düşünülüyor"17 Kasım 2021 Çarşamba 20:51
  • Mutluyaka'da kaza, 1 yaralı!17 Kasım 2021 Çarşamba 15:37
  • “Şömineli Ev”in restoran amaçlı kiralanması protesto edilecek17 Kasım 2021 Çarşamba 10:53
  • Doç. Dr. Ege Uluca Tümer ‘Şömineli Ev’ hakkında açıklama yayınladı16 Kasım 2021 Salı 16:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti