  • BIST 95.286
  • Altın 273,722
  • Dolar 5,6643
  • Euro 6,2850
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Hava kirliliği günde 1 paket sigara kadar zarar veriyor

» »
Bilim insanları, hava kirliğine sürekli maruz kalmanın, akciğer ve alt solunum yolları hastalıklarına yakalanma riski bakımından günde bir paket sigara içmeye eş değer olduğu uyarısında bulundu.
Hava kirliliği günde 1 paket sigara kadar zarar veriyor

Sonuçları ABD Tabipler Birliği yayını JAMA Journal’da yayımlanan araştırmada, hava kirliliğine yol açan bileşenlerin güneş ışığıyla etkileşimiyle ortaya çıkan yer seviyesindeki ozon gazının, amfizem gibi, akciğerlerde ve diğer oksijen taşıyan alt solunum organlarında ortaya çıkan, doku ve organlar arasında hava boşlukları oluşturarak vücudun yeterli miktarda oksijen kullanmasını engelleyen rahatsızlıkların ortaya çıkmasında, günde bir paket sigara kadar etkili olduğunu belirledi.

 

Araştırma kapsamında ABD'nin New York, Los Angeles, Chicago, Baltimore, St. Paul ve Winston-Salem kentlerinde yaşayan, yaşları 45 ve 84 arasındaki 7 binden fazla sağlıklı yetişkini 10 yıl boyunca izleyen bilim insanları, hava kirliliği oranlarının yüksek olduğu söz konusu metropollerde yaşayan kişilerde amfizem ortaya çıkma riskinin, hava kirliliği oranlarının düşük olduğu yerlerde yaşayıp günde bir paket sigara içen bireylere eşit olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya önderlik eden Columbia Üniversitesi’nden Dr. Graham Barr, "Hava kirliliğine maruz kalmanın amfizeme yakalanma riskini belirgin şekilde artırdığını gördük. Bu, günde 1 paket sigara içmeye eş değer bir risk oluşturuyor ve vücuda 3 yıl ilave yaşlanmaya eş değer bir zarar veriyor" ifadesini kullandı.

 

Araştırmanın yazarlarından, Washington Üniversitesi’nden Dr. Joel Kaufman da "Sigara içmek amfizeme yol açan en önemli etken. Hastalığın ortaya çıkmasında hava kirliliğinin de bu kadar etkili olduğunu görmek bizim için sürpriz oldu" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de daha önce yapılan araştırmalarda da yer seviyesindeki ozon gazı yoğunlaşmasının akut solunum hastalıklarına yol açabileceği konusunda uyarılar içeren araştırmalar yayımlanmıştı. Araştırmalarda ABD'de yalnızca 2011'de solunum hastalıkları kaynaklı hastalıklardan 107 bin kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün raporuna göre Kıbrıs, 'su kıtlığı riski listesinde' 164 ülke arasında 19. sırada07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:58
  • Balina taklidi yapan bozayı kameralara yansıdı (Video)06 Ağustos 2019 Salı 16:53
  • Araştırma: Uçakların havada bıraktığı beyaz çizgiler sanıldığından daha zararlı06 Ağustos 2019 Salı 13:19
  • İklim değişiklği yakıyor: 2019 Temmuz ayı tarihte kaydedilen en sıcak ay oldu06 Ağustos 2019 Salı 13:11
  • Perdikis Akkuyu konusunu görüşecek06 Ağustos 2019 Salı 11:20
  • Rapor: Avrupa tarihin en sıcak haziranını yaşadı, normalin 2°C üzerindeydi05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:28
  • İklim Krizi - Temmuz 2019, dünyada bugüne dek 'kaydedilen en sıcak ay' olabilir02 Ağustos 2019 Cuma 17:12
  • Balinanın deniz aslanını 'yutma' anı görüntülendi31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:11
  • Britanyalı aktivist 6 bin 863 kilometre pedal çevirdi; plajlardan 3.4 ton plastik topladı30 Temmuz 2019 Salı 21:30
  • Beton mikseri, kuşlar yuva yaptığı için 22 gündür çalıştırılmıyor30 Temmuz 2019 Salı 21:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti