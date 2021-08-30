Hava Kirliliği Ruhsal Hastalıkları Büyük Oranda Artırıyor

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, ruhsal rahatsızlıkların görülmesindeki sıklık hava kirliliği ile beraber artış gösteriyor. Ekonomiye olduğu kadar sağlık sistemine de fazlasıyla zarar veren sorunla ilgili uzmanlar geç olmadan önlem alınması çağrısında bulundu.

HAVA KİRLİLİĞİ ARTTIKÇA RUHSAL RAHATSIZLIKLAR ARTIYOR

Bristol Ünivesitesi’nden araştırmacı Joanne Newbury’nin Londra’da 13 bin kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre, havadaki nitrojendioksit seviyesindeki en ufak artış bile insanların ruhsal tedavi ihtiyacını yüzde 32 artırıyor. Gelişmiş ülkelerdeki pek çok büyük şehir için geçerli olan bu bulgular, hava kirliliğinin azaltılmasının milyonlarca insanın sağlığı için önemini hatırlattı.

Araştırmacılara göre, önlem alarak zararlı gazların salımının düşük olduğu bölgelerin genişletilmesi mümkün. Üstelik alınacak önlemlerle insanların ruhsal hastalıklarla mücadelesinden daha kolay yöntemlerle bununla baş edilebilir.

SAĞLIK SİSTEMİNE AŞIRI YÜK BİNİYOR

Hava kirliliğine bağlı rahatsızlıkların artışı sağlık sistemi için de fazladan bir yük anlamına geliyor. Newbury’nin araştırmasında belirtildiğine göre, hava kirliliğindeki küçük bir düşüş bile İngiltere’nin ulusal sağlık sisteminin yılda on milyonlarca pound tasarruf etmesi demek.

SONU BUNAMAYA KADAR VARIYOR

Bunun yanında elde edilen verilerle hava kirliliğindeki artış ile depresyon ve anksiyete gibi ruhsal rahatsızlıklar arasındaki ilişki de ortaya kondu. Zihinsel becerilerde belirgin ölçülerde azalmaya sebep olan hava kirliliğinin sonu bunamaya kadar varabiliyor.

EKONOMİYE DE ZARARI BÜYÜK

Dünya Bankası verilerine göre, hava kirliliğinin kalp ve akciğer rahatsızlıklarına sebep olması küresel ekonomiye 5 trilyon dolara mâl oluyor.

Uzmanlar araştırmaları soruna dikkat çekmesi açısından olumlu bulmakla beraber, insanların hava kirliliğinden kaçmasının kolay olmadığına ve daha kapsayıcı önlemler alınması gerektiğine dikkat çektiler.

Avrupa Kardiyoloji Topluluğu’nun 2021’deki kongresinde paylaşılan bilgilerde ise, insan sağlığı için oluşan bu tehditleri önlemede ambulans modellemeleri ve uyarı sistemlerinin devreye girmesinin önemli olduğu aktarıldı.