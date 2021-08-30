  • BIST 1.458,230
  • Altın 487,44
  • Dolar 8,3630
  • Euro 9,8350
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Hava Kirliliği Ruhsal Hastalıkları Büyük Oranda Artırıyor

» »
Hava Kirliliği Ruhsal Hastalıkları Büyük Oranda Artırıyor
Hava Kirliliği Ruhsal Hastalıkları Büyük Oranda Artırıyor

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, ruhsal rahatsızlıkların görülmesindeki sıklık hava kirliliği ile beraber artış gösteriyor. Ekonomiye olduğu kadar sağlık sistemine de fazlasıyla zarar veren sorunla ilgili uzmanlar geç olmadan önlem alınması çağrısında bulundu.

HAVA KİRLİLİĞİ ARTTIKÇA RUHSAL RAHATSIZLIKLAR ARTIYOR

Bristol Ünivesitesi’nden araştırmacı Joanne Newbury’nin Londra’da 13 bin kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre, havadaki nitrojendioksit seviyesindeki en ufak artış bile insanların ruhsal tedavi ihtiyacını yüzde 32 artırıyor. Gelişmiş ülkelerdeki pek çok büyük şehir için geçerli olan bu bulgular, hava kirliliğinin azaltılmasının milyonlarca insanın sağlığı için önemini hatırlattı.

Hava kirliliği ruhsal hastalıkları büyük oranda artırıyor - 2

Araştırmacılara göre, önlem alarak zararlı gazların salımının düşük olduğu bölgelerin genişletilmesi mümkün. Üstelik alınacak önlemlerle insanların ruhsal hastalıklarla mücadelesinden daha kolay yöntemlerle bununla baş edilebilir.

Hava kirliliği ruhsal hastalıkları büyük oranda artırıyor - 3

SAĞLIK SİSTEMİNE AŞIRI YÜK BİNİYOR

Hava kirliliğine bağlı rahatsızlıkların artışı sağlık sistemi için de fazladan bir yük anlamına geliyor. Newbury’nin araştırmasında belirtildiğine göre, hava kirliliğindeki küçük bir düşüş bile İngiltere’nin ulusal sağlık sisteminin yılda on milyonlarca pound tasarruf etmesi demek.

Hava kirliliği ruhsal hastalıkları büyük oranda artırıyor - 4

SONU BUNAMAYA KADAR VARIYOR

Bunun yanında elde edilen verilerle hava kirliliğindeki artış ile depresyon ve anksiyete gibi ruhsal rahatsızlıklar arasındaki ilişki de ortaya kondu. Zihinsel becerilerde belirgin ölçülerde azalmaya sebep olan hava kirliliğinin sonu bunamaya kadar varabiliyor.

Hava kirliliği ruhsal hastalıkları büyük oranda artırıyor - 5

EKONOMİYE DE ZARARI BÜYÜK

Dünya Bankası verilerine göre, hava kirliliğinin kalp ve akciğer rahatsızlıklarına sebep olması küresel ekonomiye 5 trilyon dolara mâl oluyor.

Uzmanlar araştırmaları soruna dikkat çekmesi açısından olumlu bulmakla beraber, insanların hava kirliliğinden kaçmasının kolay olmadığına ve daha kapsayıcı önlemler alınması gerektiğine dikkat çektiler.

Hava kirliliği ruhsal hastalıkları büyük oranda artırıyor - 6

Avrupa Kardiyoloji Topluluğu’nun 2021’deki kongresinde paylaşılan bilgilerde ise, insan sağlığı için oluşan bu tehditleri önlemede ambulans modellemeleri ve uyarı sistemlerinin devreye girmesinin önemli olduğu aktarıldı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cildinizde Yaz Işıltısı İçin Bu Besinlere Dikkat!26 Ağustos 2021 Perşembe 20:15
  • Yorgunluğa ve Halsizliğe Ne İyi Gelir?26 Ağustos 2021 Perşembe 19:30
  • Yorgunluğa ve Halsizliğe Ne İyi Gelir?24 Ağustos 2021 Salı 22:15
  • Kanseri Atlatan Erkeklerde İkinci Kez Kansere Yakalanma İhtimali Kadınlardan Daha Yüksek24 Ağustos 2021 Salı 20:30
  • Belçika’da hayvan öldürenlere 10 yıla kadar hapis ve 1.6 milyon Euro para cezası24 Ağustos 2021 Salı 12:32
  • ‘ABD’nin en uzun insanı’ yaşamını yitirdi24 Ağustos 2021 Salı 11:23
  • Ağız Kokusuna Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?23 Ağustos 2021 Pazartesi 21:30
  • Genç Yaşlarda Alkol Kullanımı Kan Damarlarının Erken Yaşlanmasına Neden Oluyor23 Ağustos 2021 Pazartesi 19:00
  • Kanada’da Kilosu Yüzünden Terk Edilen Kadın, Gerçek Aşkı Buldu22 Ağustos 2021 Pazar 20:30
  • Hayatınızı Düzene Sokmanız İçin 8 Yol22 Ağustos 2021 Pazar 20:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti