Hava kirliliğinin bir zararı daha

ABD'de yapılan bir araştırmada, hava kirliliğinin iyi kolesterolü düşürdüğü ortaya konuldu.

Bilim insanları hava kirliliğinin bir zararını daha ortaya çıkardı. Yoğun hava kirliliğinin iyi kolesterolü yani HDL seviyesini düşürdüğünü ortaya koyan bilim insanları, özellikle trafiğin neden olduğu hava kirliliğine dikkat çekti.

6 bin 654 yaşlı ve orta yaşlı kişilerle yapılan araştırmada, HDL seviyeleri ve HDL partikülleri sayıları incelendi. ABD’de yapılan ve Medical News Today sitesinde yayınlanan araştırmada, özellikle trafiğin neden olduğu hava kirliliğinin yüksek olduğu yerlerde yaşayanların HDL seviyesinin düşük olabileceğini ortaya çıktı.

Havadaki zararlı parçacık oranı PM’ye ortalama 3 ay maruz kalan kişilerin, PM’ye daha az maruz kalanlara oranla HDL partikül sayılarının düşük olduğu görüldü.

PM bileşeni olan ve büyük oranda motorlu taşıtlardan kaynaklanan karbon siyahına bir yıldan uzun süre yüksek oranda maruz kalanların, karbon siyahına daha az maruz kalanlara göre düşük HDL seviyesine sahip olduğu belirlendi.

Hava kirliliğinin HDL seviyesini erkeklere nazaran kadınlarda daha çok düşürdüğü saptandı. Araştırmanın sonuçları “Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology” dergisinde de yayımlandı.