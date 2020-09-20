  • BIST 1.112
  • Altın 474,037
  • Dolar 7,5495
  • Euro 8,9548
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 21 vaka! 3'ü yerel

Hava Kontrolerleri Sendikası'ndan EL-SEN'in grevine destek

» »
Hava Kontrolerleri Sendikası'ndan EL-SEN'in grevine destek
Hava Kontrolerleri Sendikası'ndan EL-SEN'in grevine destek

 

Açıklamayı aynen aktarıyoruz;

Halk olarak hem ekonomik hem de sosyal bağlamda çok zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde devleti yönetenlere düşen görev, bütün imkanlarını her zamankinden daha fazla ortaya koyarak halkının refahını sağlamaktır. Ancak UBP-HP hükümeti bu zor dönemde bile alıştığımız sermaye yanlısı politikalarından vazgeçmeyerek halkı ve halka ait kurumları kasıtlı olarak borç batağına sürüklemekte ve halkın alacağı hizmeti sekteye uğratmaktadır. 

Bugün Elektrik kurumunun yaklaşık 800 milyon alacağı bulunmasına rağmen, halka hizmet edebilmek için sürekli borçlanmasına yönetenlerin gözyumması kabul edilebilir değildir. Nasıl ki halkımız kullandığı enerjiyi kuruşu kuruşuna ödüyor ve ödemediğinde elektriği kesiliyorsa, belli başlı kurumlar ve işletmeler de borcunu ödemesi ve ödemediğinde tıpkı halka yapıldığı gibi elektriklerinin kesilmesi gerekir.  Yasalar ve usüller herkese adil ve eşit çalıştırılmalıdır. UBP-HP hükümeti bir yandan belli başlı kurumların ve  para babalarının ödemedikleri elektrik borçlarına göz yumarken diğer yandan halkına ihanet etmektedir. Elektrik Kurumu’nun tahsil edemediği her kuruş halkın cebinden çıkmakta ve en zor zamanda bile hem halka hem de kuruma yük olmaktadır. Bu bağlamda kardeş sendikamız EL-SEN’in haklı mücadelesinde her an yanlarında olacağımızı bildirir, hükümetin ilgili tahsilatlar konusunda bir girişim yapmaması halinde EL-SEN ile birlikte grev dahil tüm yasal haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ceryanda yüksek voltaj! EL-SEN Kıb-TEK'de grev açıkladı! İşte tüm DETAYLAR...19 Eylül 2020 Cumartesi 18:38
  • Üçüncü Toplum Formu'ndan açıklama19 Eylül 2020 Cumartesi 16:04
  • Beyarmuda bölgesinde üç farklı yerde yangın19 Eylül 2020 Cumartesi 15:29
  • "Efsane Tank"ın Şoförü Gençlerle Buluşarak Hatıralarını Paylaştı19 Eylül 2020 Cumartesi 14:50
  • Sendikal Platform'undan El-SEN'in elektrik kesme eylemine destek19 Eylül 2020 Cumartesi 14:49
  • Milyonlar Bankalarda unutuldu19 Eylül 2020 Cumartesi 14:23
  • "Her türlü müdahaleye karşıyız"19 Eylül 2020 Cumartesi 14:22
  • Özyiğit, kendi geleceğini belirleme hak ve yetkisinin yalnızca Kıbrıs Türk halkındadır19 Eylül 2020 Cumartesi 14:18
  • “Sokakta Satranç Var” Projesine Ilgi Büyük19 Eylül 2020 Cumartesi 14:10
  • Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Gaziler Günü’nü Kutladı19 Eylül 2020 Cumartesi 11:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti