Hava Kontrolerleri Sendikası'ndan EL-SEN'in grevine destek

Açıklamayı aynen aktarıyoruz;

Halk olarak hem ekonomik hem de sosyal bağlamda çok zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde devleti yönetenlere düşen görev, bütün imkanlarını her zamankinden daha fazla ortaya koyarak halkının refahını sağlamaktır. Ancak UBP-HP hükümeti bu zor dönemde bile alıştığımız sermaye yanlısı politikalarından vazgeçmeyerek halkı ve halka ait kurumları kasıtlı olarak borç batağına sürüklemekte ve halkın alacağı hizmeti sekteye uğratmaktadır.

Bugün Elektrik kurumunun yaklaşık 800 milyon alacağı bulunmasına rağmen, halka hizmet edebilmek için sürekli borçlanmasına yönetenlerin gözyumması kabul edilebilir değildir. Nasıl ki halkımız kullandığı enerjiyi kuruşu kuruşuna ödüyor ve ödemediğinde elektriği kesiliyorsa, belli başlı kurumlar ve işletmeler de borcunu ödemesi ve ödemediğinde tıpkı halka yapıldığı gibi elektriklerinin kesilmesi gerekir. Yasalar ve usüller herkese adil ve eşit çalıştırılmalıdır. UBP-HP hükümeti bir yandan belli başlı kurumların ve para babalarının ödemedikleri elektrik borçlarına göz yumarken diğer yandan halkına ihanet etmektedir. Elektrik Kurumu’nun tahsil edemediği her kuruş halkın cebinden çıkmakta ve en zor zamanda bile hem halka hem de kuruma yük olmaktadır. Bu bağlamda kardeş sendikamız EL-SEN’in haklı mücadelesinde her an yanlarında olacağımızı bildirir, hükümetin ilgili tahsilatlar konusunda bir girişim yapmaması halinde EL-SEN ile birlikte grev dahil tüm yasal haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğimizi kamuoyuna duyururuz.