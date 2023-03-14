  • BIST 5.315,92
  • Altın 1162.585
  • Dolar 18.9703
  • Euro 20.3555
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Hava Kontrollerleri: ''Kurulan şirket, bir havayolu şirketi değil, daha çok bir turizm acentesi niteliğindedir''

» »
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, yerli/milli havayolu FlyKıbrıs olarak lanse edilen şirketle ilgili açıklamalarda bulundu.
Hava Kontrollerleri: ''Kurulan şirket, bir havayolu şirketi değil, daha çok bir turizm acentesi niteliğindedir''

Yapılan açıklamada söz konusu şirketin turizm acentesi niteliğinde olduğunu ve tescilinin Türkiye Cumhuriyeti'nde olduğu kaydedildi.

Hükümete sert eleştirilerde bulunulan açıklama şöyle: 

UBP-DP-YDP hükumeti, yönetime geldikleri günden itibaren her alanda tam bir skandal ve gaflet hükumeti haline gelmişlerdir. Ellerini attıkları her konuda almış oldukları trajikomik kararlarla halkımızı küçük düşürmekle kalmayıp diğer bir yandan bizlerle dalga geçercesine davranışlar sergilemekte ve sinir uçlarımıza dokunmaktadırlar.

Hükumet, 13 Mart 2023 tarihinde, Kıbrıs Havayolları veya FlyKıbrıs olarak adlandırılan sözde yerli/milli havayolu şirketinin lansmanını yaparak bir kez daha gelebilecekleri son noktanın rezilliğini panayır tadında davranışlarla gözler önüne sermiştir. Halk ile bu denli dalga geçilirken bize de olayın gerçek yüzünü kamuoyuna açıklamak düşer.

K.K.T.C’nin yerli/milli bir havayolu yoktur. Kurulan şirket, bir havayolu şirketi değil, daha çok bir turizm acentesi niteliğindedir. İlgili şirketin sahibi K.K.T.C değil, K.K.T.C’de yaşayan birkaç cebi kabarık, hükumete yakın iş insanıdır. Halka yerli havayolu diye yutturulmaya çalışılan şirketin uçağı, Freebird adında bir gerçek havayolu şirketine ait olup tescili de Türkiye Cumhuriyeti’ndedir. 13 Mart tarihinde Ercan’a yapılan sefere Freebird olarak hizmet verilmiş, uçuşun tüm operasyonel niteliği de Freebird şirketine aittir.   Freebird adamıza sefer yapmaya hükümetin girişimleri sonucu başlamamıştır. İlgili şirket yıllardır Ercan Havalimanı’na çeşitli destinasyonlardan seferler yapmaktadır. Bu seferlerin bir tanesine K.K.T.C li birkaç zenginin ortak olup sermayelerine sermaye katma girişimini bir başarı öyküsü gibi lanse etmek, bunun bilet fiyatlarını düşüreceğini ummak ve halka bu yönde vaatler vermek, özel bir şirketin kuruluşunu devlet imkanları ile devlete ait bir havalimanında kutlamak, aslında olmayan bir uçağın maketini yapıp, kahkahaların koptuğu, kokteyllerin verildiği bir panayır ortamında maketin üzerine şu anki en büyük acımız olan Şampiyon Melekler’imizin adını yazmak, bu vesile ile halkın acılarını uydurulan yalanlarınıza ve panayır tadındaki lansmanınıza alet edip yaptığınız rezaletin üstünü örtmek, bizler ile nasıl dalga geçtiğinizin ve rezaletinizin en bariz göstergesi olmuştur. UBP-DP-YDP hükümeti bir yandan milliyetçi hamasetlerle eşit, egemen ve yüce K.K.T.C naraları atmakta, diğer bir taraftan da milliyetçisi oldukları cumhuriyeti ve halkı küçük düşürücü, tutarsız tavırlar içerisindedir. Bizler,  Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası olarak UBP-DP-YDP hükümetinden utanıyoruz!

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Telefon Dolandırıcılarına Dikkat14 Mart 2023 Salı 15:32
  • Tatar: Dünyadaki en büyük mutluluk sağlık14 Mart 2023 Salı 15:29
  • Üreticinin dört gözle beklediği yağmurlar geldi!14 Mart 2023 Salı 15:15
  • Devrim Barçın: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı istihdam kapısı olarak gördünüz14 Mart 2023 Salı 15:03
  • Maviş: “Kıbrıslı Türk gençlere bu çağda çadırda eğitimi reva görmeniz, bir yüzleşme değil, bir utançtır”14 Mart 2023 Salı 14:55
  • Burak Maviş: Bu çağda çadırda eğitimi reva görmeniz, bir yüzleşme değil, bir utançtır14 Mart 2023 Salı 14:48
  • Rosemary DiCarlo: İki liderle Kıbrıs meselesinde izlenecek yolu görüşmek için istekliyim14 Mart 2023 Salı 14:34
  • Cumhurbaşkanlığı basın mensuplarına takdir belgesi takdim edecek14 Mart 2023 Salı 14:19
  • Beyköy Atış ve Atışlı Tatbikat Alanı civarında patlamamış mermi uyarısı14 Mart 2023 Salı 14:11
  • Meclis Genel Kurulu toplandı14 Mart 2023 Salı 14:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti