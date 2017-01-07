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Hava koşulları nedeniyle 3 hava yolu 10 seferini iptal etti

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Hava koşulları nedeniyle 3 hava yolu 10 seferini iptal etti
Türkiye’de etkili olan olumsuz hava koşulları, bugün 3 hava yolu şirketinin Ercan Havalimanı ile İstanbul ve Gaziantep arasına yapılacak 10 seferinin iptal edilmesine neden oldu.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, kötü hava koşulları nedeniyle BUGÜN Ercan-İstanbul-Ercan ve Ercan-Gaziantep-Ercan arasında yapılacak toplam 10 uçak seferinin iptal edildiğini açıkladı.

Sofi, seferlerini iptal eden uçak şirketlerini “Türk Hava Yolları (THY), “Pegasus”, “Atlas Jet” olarak duyurdu.
Mustafa Sofi, Türk Ajansı Kıbrıs(TAK) muhabirine verdiği bilgide, THY’nin “962”, “963”,”968” ve “969” sefer numaralı uçuşlarının iptal edildiğini belirtti.

Sofi, Pegasus’un BUGÜN Ercan-Sabiha Gökçen ve Sabiha Gökçen-Ercan seferlerini yapmayacağını kaydetti.

Sofi, Atlat Jet’in BUGÜN Ercan-İstanbul- Ercan- Gaziantep uçuşlarını gidiş-dönüş şeklinde iptal ettiğini söyledi.
Mustafa Sofi, şu anda 10 seferin iptal edildiğini ancak olumsuz hava koşullarına bağlı olarak bu sayının artabileceğini de belirtti.

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