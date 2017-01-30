 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 85.759
  • Altın 146,116
  • Dolar 3,8162
  • Euro 4,0689
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAAntonio Banderas kalp krizi geçirtti!

Hava Kuvvetleri’ndeki FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı

»
Hava Kuvvetleri’ndeki FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, 5’i sivil 15 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, hakkında gözaltı kararı bulunan 15 kişi için Ankara, Diyarbakır, Amasya ve Eskişehir’in de aralarında olduğu 8 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonda, ikisi yarbay rütbesinde, biri filo komutanı 10 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin, Genelkurmay Başkanlığında çalıştığı öğrenildi. Diğer illerde gözaltına alınanların ifade işlemleri için Ankara’ya getirilecekleri bildirildi.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 sivilin ise örgütte “abi” konumunda bulundukları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından sorumlu oldukları belirtildi.
Bu kişileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İngiltere Başbakanı Theresa May Türkiye’ye gidiyor28 Ocak 2017 Cumartesi 12:14
  • Akdeniz'de dün gece 4,6 büyüklüğünde deprem28 Ocak 2017 Cumartesi 10:04
  • Türkiye Yunanistan gerginliği.... Çavuşoğlu rest çekti Yunanistan'la anlaşmanın iptali gündemde27 Ocak 2017 Cuma 14:57
  • Yunanistan 8 FETÖ'cü darbecinin iadesini reddetti26 Ocak 2017 Perşembe 16:32
  • Ankara'da polise otomatik silahlarla ateş açıldı25 Ocak 2017 Çarşamba 16:59
  • "Hayır diyoruz, var mısınız?"25 Ocak 2017 Çarşamba 15:32
  • HDP'de 3 vekil gözaltına alındı25 Ocak 2017 Çarşamba 15:08
  • Meltem Cumbul Referandum'da oyunun rengini açıkladı!25 Ocak 2017 Çarşamba 10:39
  • Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki...25 Ocak 2017 Çarşamba 10:07
  • Selahattin Demirtaş ifade verdi: Bu savcıların araştırılmasını istiyorum24 Ocak 2017 Salı 15:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti