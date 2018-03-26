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Hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Dairesi'nin hava raporu...
Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, yarın sabah yer yer sis, çarşamba akşam saatleri ve perşembe ise yağmur beklendiğini açıkladı. Perşembe günü hava sıcaklığında 8 derece düşüş olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahmin raporuna göre, genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli havanın etkili olacağı bölgede perşembe günü ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesi bekleniyor.
Yarının açık ve az bulutlu geçmesi beklenirken, sabah saatlerinde ise yer yer sis görülecek.
Havanın çarşamba çok bulutlu akşam saatleri yağmurlu, perşembe parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, cuma parçalı ve az bulutlu, Cumartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Pazar parçalı zamanla az bulutlu, Pazartesi ise az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. 

SICAKLIK 27’DEN 19’A İNECEK

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 24–27 derece, sahillerde 20–23 derece perşembe günü ise iç kesimler ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor. 
Rüzgarın, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, perşembe günü ise güney ve batı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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