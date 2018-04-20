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Hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Dairesi’nin 21– 27 Nisan tarihlerini kapsayan hava raporu...
Hava nasıl olacak?

KKTC’de yarın öğlen saatlerinde yer yer yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı da  iç kesimlerde birkaç derece düşecek, sonraki günlerde yeniden yükselecek. Meteoroloji Dairesi’nin 21– 27 Nisan tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen süre içerisinde KKTC’nin  genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü üst  atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında  kalması  bekleniyor.

Rapora göre yarın parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer sağanak yağmurlu, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri açık ve az bulutlu; Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise parçalı bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde periyodun ilk iki günü 24 – 27; diğer günlerde ise 28 - 31 derece; sahillerde ise periyot boyunca  22 – 25  derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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