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Hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Dairesi’nin 24-30 Nisan tarihleri arası hava raporu...
Hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığı hafta boyunca 29-32 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 – 30 Nisan tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, hafta boyunca bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı: İç kesimlerde genellikle 29 – 32 derece, sahillerde ise 23 – 26 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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