  • BIST 107.095
  • Altın 170,434
  • Dolar 4,0390
  • Euro 4,8776
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Hava nasıl olacak?

» »
Meteoroloji Dairesi’nin 1-7 Mayıs dönemini kapsayan hava tahmin raporu...
Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin 1-7 Mayıs dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yarın ve Çarşamba günü, iç kesimlerde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde sıcaklık 35 dereceye kadar çıkacak.

Rapor göre bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yarın ve Çarşamba günü hava parçalı ve az bulutlu olacak, iç kesimlerde kısa süreli gök gürültülü sağanak yaşanacak. Sonraki günler hava parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 32 - 35 derece; sahillerde ise 27 – 30 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette; zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 1 haftada toplam 7,177 araç sürücüsü kontrol edildi30 Nisan 2018 Pazartesi 13:19
  • 1 haftada toplam 67 trafik kazası meydana geldi30 Nisan 2018 Pazartesi 13:17
  • BASIN-SEN’den “Emek Sömürüsüne Karşı Tek Ses” çağrısı30 Nisan 2018 Pazartesi 13:11
  • KTHY binasının açık artırmasına hiçbir başvuru olmadı30 Nisan 2018 Pazartesi 13:03
  • Sol Hareket’ten 1 Mayıs çağrısı30 Nisan 2018 Pazartesi 12:55
  • TIP-İŞ: “Devletin denetim eksiklikleri nedeniyle emekçiler sosyal güvencesiz çalıştırılıyor”30 Nisan 2018 Pazartesi 12:27
  • Özyiğit, İngiliz Milletvekili Fabian Hamilton ile görüştü30 Nisan 2018 Pazartesi 12:22
  • Özersay'dan önemli mal varlığı açıklaması... Hesap sorma zamanı geldi30 Nisan 2018 Pazartesi 11:46
  • Çevre Koruma Dairesi “çevre” konulu fotoğraf yarışması düzenliyor30 Nisan 2018 Pazartesi 11:43
  • Meclis Genel Kurulu toplandı30 Nisan 2018 Pazartesi 11:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti