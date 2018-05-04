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Hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporu...
Hava nasıl olacak?

Bahar ayları olmasına karşın yaz sıcaklarının hakim olduğu bölgede, 35 dereceye varan hava sıcaklığı hafta sonu da devam edecek ancak pazartesiden itibaren yağmurla birlikte 6 derecelik düşüş olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporundan derlenen bilgilere göre, 35 dereceye varan sıcaklık hafta sonu da etkili olacak.

Pazartesiden itibaren ise 3 gün yer yer sağanak yağmur bekleniyor.

Yağışlı havayla birlikte hava sıcaklığı da 6-7 derece düşüşle en fazla 28 derece dolaylarında seyredecek

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