Hava nasıl olacak?

Ülkede yarın ve çarşamba günü serin ve nemli hava etkili olacak, yer yer sağanak da görülecek. 26 dereceye kadar düşecek sıcaklık, perşembeden itibaren yükselişe geçecek ve 33’e ulaşacak. Meteoroloji Dairesi’nin 8-14 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre yarın ve çarşamba günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde sıcak ve nemli hava etkili olacak.

Hava yarın sağanak ve gök gürültülü, çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağmurlu olacak, diğer günlerde parçalı az bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk iki günü iç kesimler ve sahillerde 26-29 derece, diğer günlerde iç kesimlerde 30-33, sahillerde 26-29 dolaylarında seyredecek. Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette,zaman zaman kuvvetli esecek.