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Hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Dairesi, sıcak havanın süreceğini duyurdu.
Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin 19-25 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgemiz genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava genellikle az bulutlu, zaman zaman parçalı az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı genellikle İç kesimlerde 32-35, sahillerde 28-31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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