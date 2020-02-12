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Hava nasıl olacak?

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Hava nasıl olacak?
Hava nasıl olacak?

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.

Hava parça çok bulutlu yer yer yağmurlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normallerinin 2 ile 3 derece altında seyredecek.

RÜZGAR Kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.

LEFKOŞA PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU 12 °C

GAZİMAĞUSA: PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU 13 °C

İSKELE: PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU 13 °C

BEYARMUDU: PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU 12 °C

ERCAN: PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU 12 °C

LEFKE: PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU 14 °C

GÜZELYURT: PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU 13 °C

GIRNE: PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU 14 °C

ÇAMLIBEL: PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU 12 °C

LAPTA: PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU 14 °C

AKDENİZ: PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU 13 °C

BOĞAZ: PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU 10 °C

ALEVKAYA: PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU 9 °C

ESENTEPE: PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU 10 °C

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