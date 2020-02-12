Hava nasıl olacak?

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.
Hava parça çok bulutlu yer yer yağmurlu geçecek.
HAVA SICAKLIĞI
Mevsim normallerinin 2 ile 3 derece altında seyredecek.
RÜZGAR Kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.
LEFKOŞA PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU 12 °C
GAZİMAĞUSA: PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU 13 °C
İSKELE: PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU 13 °C
BEYARMUDU: PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU 12 °C
ERCAN: PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU 12 °C
LEFKE: PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU 14 °C
GÜZELYURT: PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU 13 °C
GIRNE: PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU 14 °C
ÇAMLIBEL: PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU 12 °C
LAPTA: PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU 14 °C
AKDENİZ: PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU 13 °C
BOĞAZ: PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU 10 °C
ALEVKAYA: PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU 9 °C
ESENTEPE: PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU 10 °C
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.