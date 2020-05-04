Hava nasıl olacak?

Yarın ve cuma gün yer yer sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi bir haftalık sürede alçak basınç ve üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını açıkladı.

Buna göre yarın hava parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, çarşamba günü açık ve az bulutlu, perşembe az bulutlu, cuma parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Hava, cumartesi ve pazar günleri açık ve az bulutlu, pazartesi ise az bulutlu olacak.

Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta, zamanla kuvvetli esecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 24-27 derece santigrat dolaylarında seyredecek.