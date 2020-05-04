  • BIST 98.554
  • Altın 386,717
  • Dolar 7,0460
  • Euro 7,6992
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Hava nasıl olacak?

» »
Yarın ve cuma gün yer yer sağanak yağmur bekleniyor
Hava nasıl olacak?

Yarın ve cuma gün yer yer sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi bir haftalık sürede alçak basınç ve üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını açıkladı.

Buna göre yarın hava parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, çarşamba günü açık ve az bulutlu, perşembe az bulutlu, cuma parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Hava, cumartesi ve pazar günleri açık ve az bulutlu, pazartesi ise az bulutlu olacak.

Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta, zamanla kuvvetli esecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 24-27 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SOS Çocukköyü Fitre Bağışı Kabul Ediyor04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:43
  • Gümrük Çalışanalrı: “Tedbirler alınmazsa görev kabul etmeyeceğiz”04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:39
  • Güzelyurt’ta Uyuşturucudan 2 Kişi Tutuklandı04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:21
  • Kıb-Tek:‘’Kuruş Dahil Eksik Ödeme Yapan İndirimden Yararlanamayacak”04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:09
  • Son hafta 229 kişi yasağı ihlal etti04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:06
  • 1 haftada 19 trafik kazası meydana geldi04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:04
  • MEMUR-SEN’den iktidar ve muhalefet partilerine işbirliği çağrısı04 Mayıs 2020 Pazartesi 14:56
  • Benli isyan etti: Yerel yönetimleri hiçe sayan ‘mobese ucubeliği’ne de izin vermeyiz04 Mayıs 2020 Pazartesi 14:54
  • Bakanlar Kurulu toplandı04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:09
  • Amcaoğlu: Koronavirüsün bütçeye büyük etkisi oldu04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti