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Hava nasıl olacak?

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Hava nasıl olacak?
Hava nasıl olacak?

Havanın önümüzdeki günlerde serin olması bekleniyor

KKTC’nin önümüzdeki günlerde genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nispeten nemli hava  kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 30 Mayıs – 5 Haziran dönemini kapsayan raporuna göre,  hava; yarın az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu; Pazar günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; Pazartesi ve Salı günleri açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; Çarşamba ve  Perşembe günleri bulutlu; Cuma günü ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 28 – 31  derece dolaylarında seyredecek; rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette  zaman zaman kuvvetli esecek.

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