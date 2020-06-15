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SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Hava nasıl olacak?

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Hava nasıl olacak?
Hava nasıl olacak?

Hafta boyunca sıcak ve nispeten nemli hava kütlesi etkili olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 32-35, sahillerde 28-31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

En çok yağmur Akıncılar’da kaydedildi

Meteoroloji Dairesi dünden bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 22 kg ile Akıncılar’da kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Akıncılar’ı metrekareye 1 kg ile Kırıkkale, Devlet Üretme Çiftliği, Değirmenlik ve Ercan takip etti.

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