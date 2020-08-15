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Hava nasıl olacak?

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KKTC’de havanın önümüzdeki günlerde açık ve az bulutlu, Perşembe ve Cuma günleri öğle saatleri parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Hava nasıl olacak?

KKTC’de havanın önümüzdeki günlerde açık ve az bulutlu, Perşembe ve Cuma günleri öğle saatleri parçalı bulutlu olması bekleniyor.


Meteoroloji Dairesi’nin 16-21 Ağustos tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen tarihlerde KKTC alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 38 – 41; sahillerde ise 32 – 35 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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