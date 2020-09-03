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Hava nasıl olacak?

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Hava nasıl olacak?
Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, KKTC’nin önümüzdeki bir haftalık süre boyunca alçak basınç sistemi ile oldukça sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini açıkladı.

Buna göre hava, bir haftalık süre boyunca açık ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 42 – 45, sahillerde ise 35 – 38 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle Kuzey ve Batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

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