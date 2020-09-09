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Hava nasıl olacak?

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Sıcaklıklar 4 derece düşerek, mevsim normalleri civarında olacak
Hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde 4 derece kadar düşerek, mevsim normalleri civarına gelmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi, haftalık hava tahmin raporunda, bölgenin alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında olacağını; periyodun ilk yarısında en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 37 – 40, sahillerde 33 – 36, ikinci yarısında ise iç kesimlerde 33 – 36, sahillerde ise 29 – 32 derece dolaylarında olacağını duyurdu. 

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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