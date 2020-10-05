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Hava nasıl olacak?

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Havanın bu hafta önce sıcak, daha sonra ılık ve nemli olması bekleniyor.
Hava nasıl olacak?

Havanın bu hafta önce sıcak, daha sonra ılık ve nemli olması bekleniyor.
              
Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, hava yarın açık, çarşamba açık ve az bulutlu, perşembe parçalı az bulutlu ve cuma günü açık ve az bulutlu olacak. Havanın, cumartesi açık ve az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu; Pazar ve pazartesi günleriyse açık ve az bulutlu olması öngörülüyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde önceleri 35 – 38, daha sonra 31 – 34 derece dolaylarında seyredecek. Hava, sahillerde ise 29 – 32 derece dolaylarında olacak.

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