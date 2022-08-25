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Hava nasıl olacak? 25 Ağustos 2022 Perşembe

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Hava nasıl olacak? 25 Ağustos 2022 Perşembe
Hava nasıl olacak? 25 Ağustos 2022 Perşembe

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE ÜST ATMOSFERDEKİ SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA AÇIK VE AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİNİN 3 İLE 4 DERECE ALTINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE YAĞIŞ ANINDA KUVVETLİ VE FIRTINAMSI OLARAK ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

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