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Hava nasıl olacak?

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Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde, iç kesimlerde 36 – 39; sahillerde ise 32 - 35 santigrat derece dolaylarında seyredecek.
Hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde, iç kesimlerde 36 – 39; sahillerde ise 32 - 35 santigrat derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 22 – 28 Temmuz arasını kapsayan raporuna göre, ülke genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi  altında  kalacak.

Havanın önümüzdeki günlerde genellikle açık az bulutlu; Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri öğle saatlerinde  parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak

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