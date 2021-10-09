Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava raporunda yağmur yer almazken, yarından itibaren 3 gün sabah saatleri sis bekleniyor
Meteoroloji Dairesi'nin haftalık tahminlerine göre 15 Ekim’e kadar yağmur yok, hava az bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 30-33 derece arasında olacak; 10 Ekim Pazar gününden itibaren 12 Salı’ya kadar sabah saatlerinde yer yer sis bekleniyor.
Rüzgarın Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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