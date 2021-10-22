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Hava nasıl olacak?

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Hava nasıl olacak? Dikkat: Orman yangın olasılığı yüksek - Ultraviyole radyasyonu yüksek ( Gerekli tedbirler alınmadanözellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 20 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir.)
Hava nasıl olacak?

Dikkat: Orman yangın olasılığı yüksek 

Ultraviyole radyasyonu yüksek ( Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 20 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir.)

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek.

 

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. 22 Ekim 2021 Cuma 28 C

 

RÜZGAR

Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir

 

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