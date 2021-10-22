Hava nasıl olacak?

Dikkat: Orman yangın olasılığı yüksek
Ultraviyole radyasyonu yüksek ( Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 20 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir.)
Bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek.
HAVA SICAKLIĞI
Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. 22 Ekim 2021 Cuma 28 C
RÜZGAR
Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir
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