Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, sıcaklık iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde ise 29-32 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 23-29 Haziran tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın yarın açık; cuma açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu; cumartesi parçalı ve az bulutlu; pazar ile pazartesi açık ve az bulutlu; salı ile çarşamba ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Beklenen en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde 29-32 derece iken, rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.