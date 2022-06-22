Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin 23-29 Haziran tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Havanın yarın açık; cuma açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu; cumartesi parçalı ve az bulutlu; pazar ile pazartesi açık ve az bulutlu; salı ile çarşamba ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Beklenen en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde 29-32 derece iken, rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
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