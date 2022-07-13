Hava Nasıl Olacak

Meteoroloji Dairesi’nin 14-20 Temmuz tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın önümüzdeki iki gün açık ve az bulutlu; cumartesi açık; pazar açık ve az bulutlu; pazartesi ile salı açık ve çarşamba ise açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 37-40 derece, sahillerde 32-35 derece dolaylarında seyretmesi beklenirken, rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.