Hava Nasıl Olacak

Meteoroloji Daire’sinin yaptığı açıklamaya göre hava sıcaklığının önümüzdeki hafta iç kesimlerde genellikle 38-41 derece dolaylarında seyredeceğini belirtildi.
Meteoroloji Daire’sinin açıklaması şöyle;
”Bölgemiz alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava sıcaklığı ise iç kesimlerde 38-41; Sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.”
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