Hava nasıl olacak?

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.
Hava açık geçecek. Dikkat: Orman Yangın Olasılığı Kritik - ultraviyole Radyasyonu Aşırı ( gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 5 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir.)
HAVA SICAKLIĞI
Mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. 27 Temmuz 2022 Çarşamba 39 C
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