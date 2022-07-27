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Hava nasıl olacak?

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Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.
Hava nasıl olacak?

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.

Hava açık geçecek. Dikkat: Orman Yangın Olasılığı Kritik - ultraviyole Radyasyonu Aşırı ( gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 5 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir.)

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. 27 Temmuz 2022 Çarşamba 39 C

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