  • BIST 3.179,99
  • Altın 988.035
  • Dolar 18.4995
  • Euro 18.1294
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAYarasalarda aşılara dirençli yeni koronavirüs: Khosta-2

Hava nasıl olacak?

» »
Hava sıcaklığı, hafta başından itibaren 4 derece düşecek. Perşembe ve Cuma günleri yer sağanak yağmur bekleniyor.
Hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığı, hafta başından itibaren 4 derece düşecek. Perşembe ve Cuma günleri yer sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 2 -7 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hafta sonu alçak basınç sistemiyle sıcak hava etkili olacak. Bölge, hafta başından itibaren üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altına girecek.

Hava, hafta sonu açık, pazartesinden itibaren parçalı bulutlu olacak. Perşembe ve Cuma günleri yer yer sağanak yağmur bekleniyor.

Sıcaklık hafta sonu iç kesimlerde 35 – 38, sahillerde 31 – 34, hafta başından itibaren 31 – 34, sahillerde 27 – 30 derece dolaylarında seyredecek.  Rüzgar, genellikle güney ve batı  yönlerden  orta  kuvvette  esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar, Ülkeye Döndü!30 Eylül 2022 Cuma 23:00
  • Üstel: “Barem düzenlemesi ile mağduriyet gideriliyor”30 Eylül 2022 Cuma 19:25
  • Sağlık Bakanlığı Çağrı Merkezi çalışma saatleri30 Eylül 2022 Cuma 19:13
  • 5 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanığa 8 yıl hapis cezası verildi30 Eylül 2022 Cuma 18:45
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Birlik Vakfı’nı Ziyaret Etti30 Eylül 2022 Cuma 18:43
  • Okullardaki temizlik ihalesine katılan 3 firma, hukuki haklarının gasp edildiğini savundu30 Eylül 2022 Cuma 18:34
  • Binboğa, inek pelet yem fiyatını 460 TL olarak açıkladı30 Eylül 2022 Cuma 18:27
  • Çaluda'dan Çok Sert Açıklama Geldi30 Eylül 2022 Cuma 18:21
  • Yemlik Arpa Fiyatı Açıklandı30 Eylül 2022 Cuma 18:17
  • Erhürman: Mesele “külliye mi, hastane mi” meselesinin ötesinde!30 Eylül 2022 Cuma 18:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti