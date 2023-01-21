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Hava nasıl olacak?

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KKTC’de havanın önümüzdeki günlerde genellikle açık, az bulutlu olması bekleniyor.
Hava nasıl olacak?

KKTC’de havanın önümüzdeki günlerde genellikle açık, az bulutlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 22-27 Ocak dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, ülke, periyodun ilk günleri yüksek basınç, diğer günlerde ise alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Periyod boyunca en yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimler ve sahillerde 17 – 20 derece olması rüzgarın ise genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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