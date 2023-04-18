Hava nasıl olacak?

Dairenin ön görüsüne göre bugün hava mevsim normallerinin 5 ile 7 derece üzerinde seyredecek.
Rüzgâr, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.
Öte yandan denizlerimizdeki havanın ise açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
Denizlerimizde rüzgârın kuzey ve doğudan 3 ile 5 kuvvetinde esmesi tahmin ediliyor.
Denizlerimizin orta dalgalı olması ön görülürken tahmini dalga yüksekliği ise 1 ile 2 metre yüksekliğinde olacak. Deniz mesafesindeki görüşün iyi olması bekleniyor.
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