Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi tahminlerine göre bölgemizin alçak basınç sistemi ile ılık hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava, açık ve az bulutlu geçecek.

Dairenin ön görüsüne göre bugün hava mevsim normallerinin 5 ile 7 derece üzerinde seyredecek.

Rüzgâr, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

Öte yandan denizlerimizdeki havanın ise açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Denizlerimizde rüzgârın kuzey ve doğudan 3 ile 5 kuvvetinde esmesi tahmin ediliyor.

Denizlerimizin orta dalgalı olması ön görülürken tahmini dalga yüksekliği ise 1 ile 2 metre yüksekliğinde olacak. Deniz mesafesindeki görüşün iyi olması bekleniyor.