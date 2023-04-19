Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, ileriki günlerde hava sıcaklığının 32 dereceye kadar çıkması, sonraki günlerde ise 7 derece kadar düşmesinin beklendiğini duyurdu. Daire’nin hava tahmini raporuna göre, hava bugün parçalı çok bulutlu, yarın açık ve az bulutlu olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge bugünden itibaren genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri ılık, diğer günlerde ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün parçalı çok bulutlu, yarın açık ve az bulutlu, Cuma, Cumartesi ve Pazar az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Pazartesi ise açık ve az bulutlu olacak.

HAVA SICAKLIĞININ 32 DERECEYE KADAR ÇIKMASI BEKLENİYOR

Hava sıcaklığı periyodun ilk iki gününde iç kesimler ve sahillerde 29-32, sonraki günlerde 22-25 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, periyodun ilk günleri, Kuzey diğer günlerde Güney ve Batı istikametlerinden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.