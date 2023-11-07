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Hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahminlerine göre, bu hafta hava sıcaklığı 27-30 derece dolaylarında seyredecek, yarın sabah saatleri ise yer yer sisli olacak.
Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

Daire’den yayımlanan rapora göre, 13 Kasım'a kadar, bölgenin genellikle yüksek basınç sistemi ile ılık ve  nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenirken,hava parçalı bulutlu olacak, yağmur beklenmiyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 27 - 30 ºC dolaylarında olacak.

Rüzgarın ise genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: TAK

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