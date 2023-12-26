Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, 26 Aralık- 1 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı. Bahse konu tarihler arasında ülkenin yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
Hava genellikle açık az bulutlu, bazı günler parçalı bulutlu, bugün ise sabah saatleri yer yer sisli olacak.
En yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.
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