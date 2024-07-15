Hava nasıl olacak?

Ülkenin hafta sonu serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin hava raporuna göre, hava bugün açık ve az bulutlu olacak.Hava daha sonraki günlerde sıcak ve nemli olacak.

Rapora göre, en yüksek hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 38 – 41 derece, sahillerde ise 34 – 37 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgâr ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı. Özellikle sıcak havalarda dışarıda uzun süre kalınmaması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda uyardı.