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Hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede KKTC’nin alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini bildirdi.
Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede KKTC’nin alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, bugün hava az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, yarın parçalı ve az bulutlu, Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 33 – 36, sahillerde ise 29 – 32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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