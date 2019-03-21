KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre; 21 Mart 2019 tarihinde hava nasıl olacak? Bugün yağmur var mı?

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz yüksek basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği belirtildi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde civarında seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 18-24 derece dolaylarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre,bölge yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli, periyodun son günlerinde ise alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

27 Mart’a kadarki süre içinde yeni salı ve çarşamba günü yağmurun beklenmediği duyuruldu.

Genellikle havanın parçalı bulutlu geçeceği belirtildi.

Sıcaklık genellikle 21-24 derece, periyodun son günlerinde ise 17-20 derece dolaylarında seyrederken, rüzgarın da genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.