Hava nasıl olacak? Bugün yağmur var mı?

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün havanın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçeceği belirtildi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 3 derece altında seyretmesi, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 17-21 derece dolaylarında seyredecek.

