Hava nasıl olacak? Haberi okumadan hafta sonu planı yapmayın...

Önümüzdeki günlerde ülkede hava nasıl olacak?

Ülkede hava sıcaklığının iç kesim ve sahillerde 30 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 19-26 Nisan dönemine ilişkin hava tahminlerine göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde ilk günlerde 27-30 derece, diğer günlerde ise 23-26 derece dolaylarında seyredecek.

Tahminlere göre, yarın ve cuma günü sabah saatleri yer yer sisli olacak hava, genelde az bulutlu olacak.

Genellikle doğulu yönlerden orta kuvvette, pazar günü güney ve batı yönlerden kuvvetli, yer yer ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.