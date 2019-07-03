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Hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

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Hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı
Hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

Hava sıcaklığı bir hafta boyunca 37-40 derece dolaylarında seyredecek. Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 4-10 Temmuz tarihleri arasında, bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak; hava açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde genellikle 37 - 40 derece, sahillerde ise 32 - 35 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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