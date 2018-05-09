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Hava nasıl olacak? Meteroloji uyardı...

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Meteoroloji Dairesi’nin 10-16 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporu...
Hava nasıl olacak? Meteroloji uyardı...

Hafta sonu, öğle saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

 

Meteoroloji Dairesi’nin 10-16 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, cumartesi ve pazar günü öğle saatlerinde yağmur beklenirken, diğer günler parçalı az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 27 – 30 ºC dolaylarında seyredecek.


Rüzgar;  periyodun ilk günü Kuzey ve Doğu, diğer günler Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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