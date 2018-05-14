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Hava nasıl olacak? Meteroloji uyardı...

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Hava nasıl olacak? Meteroloji uyardı...
Hava nasıl olacak? Meteroloji uyardı...

Hava sıcaklığı yarından sonra artacak, iç kesimlerde sıcaklık 36 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 15 – 21 Mayıs tarihlerini kapsayan raporuna göre KKTC önümüzdeki günlerde genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre yarın açık ve az bulutlu, çarşamba günü az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu, perşembe günü parçalı bulutlu, cuma günü az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, cumartesi günü parçalı çok bulutlu, pazar ve pazartesi günleri ise az bulutlu ve açık olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günü iç kesimlerde 27 – 30, diğer günlerde ise 33 – 36 derece; sahillerde ise periyod boyunca 27 – 30 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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